У Південнокитайському морі виявили російську субмарину, президент Філіппін заявив про “велике занепокоєння”

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що присутність російського підводного човна у водах азійської країни викликає “велике занепокоєння”, пише Bloomberg.

“Будь-яке втручання на територію на захід Філіппінського моря, у нашу ВЕЗ, наші базові лінії викликає занепокоєння”, ‒ сказав Маркос у коментарів журналістам, маючи на увазі частини Південнокитайського моря в межах виключної економічної зони країни.

Військові країни заявили, що російський підводний човен, ідентифікований як UFA 490, помітили на захід від провінції Західний Міндоро на заході Філіппін 28 листопада. Військово-морські сили Філіппін розгорнули засоби для моніторингу ситуації, а військовий корабель встановив радіозв’язок із субмариною.

“Російське судно заявило, що очікує покращення погодних умов, перш ніж продовжити рух до Владивостока”, ‒ йдеться у заяві військових.

Про російську субмарину вперше повідомила філіппінська газета Daily Inquirer з посиланням на невстановлені джерела.

Військові заявили, що продовжуватимуть захищати суверенітет країни, додавши, що їхні “операції залишаються сумісними з міжнародними морськими законами”.

Зазначимо, підводний човен РФ виявили на тлі тривалої напруженості між Манілою та Пекіном у Південнокитайському морі.