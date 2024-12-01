ГУР: російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат

Російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На тлі цього Москва змінила командувача сил у Сирії.
Про це повідомляє ГУР МО України.
Як ідеться у повідомленні розвідки, на тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці - генерала Сергія Кіселя.
Раніше Кісель відзначився провальними для РФ діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.
Замість нього командувати російськими силами у Сирії відправили російського генерала Олександра Чайко, який командував угрупованням військ РФ у Сирії у 2017-2019 роках.
За даними української розвідки, на військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв.
"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів", — додає ГУР.
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