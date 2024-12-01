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ГУР: російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат

Кремль відправив у відставку командувача сил у Сирії.

ГУР: російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат
Фото: EPA/UPG

Російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На тлі цього Москва змінила командувача сил у Сирії.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Як ідеться у повідомленні розвідки, на тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці - генерала Сергія Кіселя.

Раніше Кісель відзначився провальними для РФ діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Замість нього командувати російськими силами у Сирії відправили російського генерала Олександра Чайко, який командував угрупованням військ РФ у Сирії у 2017-2019 роках.

За даними української розвідки, на військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв.

"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів", — додає ГУР.

  • Напередодні сили "Хаят Тахрір аш-Шам" проникли на околиці Алеппо та взяли під контроль більшу частину міста, урядові установи та в'язниці. Губернатор Алеппо, керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста, а урядові війська втекли в район Аль-Сафіра.
  • У ніч на 30 листопада російська та сирійська авіація атакували членів угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" в районі Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо.
  • Росія, один із ключових союзників Башара Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу за 72 години, щоб перешкодити повстанцям.
  • Пізніше Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо.
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