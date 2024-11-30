США призупинили стратегічне партнерство з Грузією, повідомив Держдеп.

“Рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії в ЄС суперечить закріпленій у конституції обіцянці грузинському народу прагнути до повної інтеграції в Європейський Союз і НАТО. Призупинивши процес вступу Грузії в ЄС, «Грузинська мрія» відкинула можливість тісніших зв’язків з Європою та зробила Грузію більш вразливою для Кремля”, – йдеться у повідомленні.

Держдеп зазначає, що грузинський народ переважно підтримує інтеграцію з Європою.

Сполучені Штати засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на зібрання та вираження думок, включаючи свободу мирного протесту. США закликають всі сторони забезпечити мирний характер протестів.

Також Держдеп зазначає, що різноманітні антидемократичні дії «Грузинської мрії» порушили основні принципи стратегічного партнерства між США та Грузією, яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов’язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також боротьби з корупцією. У результаті Сполучені Штати призупинили цей механізм.

“Ми знову закликаємо грузинський уряд повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження думок”, – йдеться у повідомленні.