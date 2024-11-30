Reuters: Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо

Сирійській армії було наказано виконувати вказівку про "безпечне відведення" з основних районів міста.

Збройні сили Сирії у суботу, 30 листопада, оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

Про це пише Reuters.

Військові режиму Асада заявили, що відхід був частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення для підготовки контрнаступу.

Військові додали, що за останні кілька днів у запеклих боях з повстанцями групи "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS) в Алеппо та Ідлібі загинули або отримали поранення десятки військових.