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Екзит-поли в Ірландії вказують на перемогу опозиції з найменшим відривом в історії

Чинна коаліція, ймовірно, збереже за собою владу.

Екзит-поли в Ірландії вказують на перемогу опозиції з найменшим відривом в історії
Саймон Гарріс
Фото: EPA/UPG

В Ірландії відбулися дострокові загальні парламентські вибори, перемогу на яких, відповідно до опитувань, здобуває опозиційна партія "Sinn Fein", проте з рекордно мінімальною перевагою.

Як пише Reuters, представники лівих сил набирають 21,1% голосів, в той час як правоцентристи "Fine Gael" чинного прем'єр-міністра Саймона Гарріса поступаються суперникам лише однією десятою відсотка.

Коаліційний партнер керівної партії "Fianna Fail" теж отримує близький результат - 19,5%. Цього має вистачити для повторення більшості попереднього скликання та формування уряду без участі опонентів.

Прем'єр Гарріс призначив дострокові вибори у сподіванні зміцнити владу та відібрати у "Sinn Fein" лідерство за кількістю депутатів. Проте низка помилок під час кампанії призвели до втрати переваги і практичного повторення результатів виборів 2020 року.  

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