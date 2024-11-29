Сьогодні, 29 листопада, перед парламентом Грузії у Тбілісі знову вiдбувається численний протест.
Про це повідомляє Sova News.
В руках у протестувальників прапори Грузії та ЄС, а також білий прапор із чорною плямою, знаком порушеної таємниці голосування.
Також вони тримають плакати, на одному з них — колаж зображень облич прем'єра Угорщини Віктора Орбана, олігарха та засновника “Грузинської мрії” Бідзини Іванішвілі та президента РФ Володимира Путіна - як “господаря” лояльно прокремлівських політиків.
Спецназ МВС Грузії всю ніч 29 листопада продовжував спроби розгону акції протесту в центрі Тбілісі. Силовики застосували проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ, грубо затримували протестувальників та били їх.
В ході розгону постраждала велика кількість маніфестантів. Серед постраждалих є опозиційні політики та журналісти.
В свою чергу, МВС Грузії запевнило, що під час акції протесту постраждали 32 правоохоронці, та було затримано 43 особи. Протестувальників затримали нібито за непокору законній вимозі співробітника поліції та через дрібне хуліганство.
Події у Грузії
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28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.
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Того ж дня Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.
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Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.
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Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.
- Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.