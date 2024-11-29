В руках у протестувальників прапори Грузії та ЄС.

Сьогодні, 29 листопада, перед парламентом Грузії у Тбілісі знову вiдбувається численний протест.

Про це повідомляє Sova News.

В руках у протестувальників прапори Грузії та ЄС, а також білий прапор із чорною плямою, знаком порушеної таємниці голосування.

Також вони тримають плакати, на одному з них — колаж зображень облич прем'єра Угорщини Віктора Орбана, олігарха та засновника “Грузинської мрії” Бідзини Іванішвілі та президента РФ Володимира Путіна - як “господаря” лояльно прокремлівських політиків.

Спецназ МВС Грузії всю ніч 29 листопада продовжував спроби розгону акції протесту в центрі Тбілісі. Силовики застосували проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ, грубо затримували протестувальників та били їх.

В ході розгону постраждала велика кількість маніфестантів. Серед постраждалих є опозиційні політики та журналісти.

В свою чергу, МВС Грузії запевнило, що під час акції протесту постраждали 32 правоохоронці, та було затримано 43 особи. Протестувальників затримали нібито за непокору законній вимозі співробітника поліції та через дрібне хуліганство.

Фото: Sova News Мітинг біля парламенту Грузії 29 листопада 2024 року

Фото: Sova News Мітинг біля парламенту Грузії 29 листопада 2024 року

Фото: Sova News Мітинг біля парламенту Грузії 29 листопада 2024 року

Фото: Sova News Мітинг біля парламенту Грузії 29 листопада 2024 року

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