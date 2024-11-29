Афганки, заарештовані талібами за жебракування, повідомляють про зґвалтування та вбивства у в'язницях

Вони також заявляють, що були свідками побиття та жорстокого поводження з дітьми.

Афганські жінки, заарештовані за жебракування згідно з новими драконівськими законами Талібану, розповідали про “жорстокі” зґвалтування та побиття під час ув’язнення, пише The Guardian.

Жінки заявляють, що стали мішенню талібських чиновників. Вони стверджують, що піддавалися сексуальному насильству, тортурам і примусовій праці, а також були свідками побиття та жорстокого поводження з дітьми.

Вони пояснюють, що не мали іншого виходу, аніж просити на вулицях гроші та їжу для своїх дітей, оскільки не змогли знайти оплачувану роботу.

З того часу, як Талібан прийшов до влади в серпні 2021 року, жінок усунули від більшості оплачуваних робіт, що призвело до зростання рівня бідності, особливо серед домогосподарств, очолюваних жінками.

У травні Талібан прийняв нові закони, які забороняють “здоровим людям” просити милостиню на вулицях, якщо мають достатньо грошей, щоб заплатити за їжу на один день.

Для реєстрації жебраків створили комісію для реєстрації, поділивши їх на категорії “професійних”, “нужденних” та “організованих”. Передбачено збір їхніх біометричних даних та відбитків пальців. За словами офіційних осіб Талібану, лише у Кабулі “затримали” майже 60 тисяч жебраків.