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Швеція попросила Китай співпрацювати у розслідуванні пошкодження кабелів у Балтійському морі

Кабелі були пошкоджені 17 і 18 листопада в територіальних водах Стокгольма. Китайське судно Yi Peng Three на той час перебувало в цьому районі.

Швеція попросила Китай співпрацювати у розслідуванні пошкодження кабелів у Балтійському морі
Фото: vesselfinder.com

Швеція офіційно попросила Китай співпрацювати у розслідуванні пошкодження двох кабелів у Балтійському морі, пише BBC, зазначаючи, що китайське судно було причетне до інцидентів.

Кабелі ‒ один, що з'єднує Швецію з Литвою, а інший ‒ між Фінляндією та Німеччиною, були пошкоджені в територіальних водах Стокгольма в Балтійському морі 17 і 18 листопада.

Вважається, що китайське судно Yi Peng Three на той час перебувало в цьому районі і з того часу стоїть на якорі в міжнародних водах біля Данії.

Пекін заперечує будь-яку причетність до диверсій, однак каже, що готовий працювати зі Швецією та іншими країнами, щоб з'ясувати, що сталося.

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Судно Yi Peng Three вийшло з російського порту Усть-Луга на захід від Санкт-Петербурга 15 листопада.

Вранці 17 листопада був пошкоджений кабель Arelion між шведським островом Готланд і Литвою. Наступного дня виявилося, що кабель C-Lion 1 між столицею Фінляндії Гельсінкі та німецьким портом Росток обірваний.

Дані з вебсайтів відстеження суден свідчать про те, що Yi Peng Three проплив через кабелі приблизно в той час, коли їх перерізали.

За даними Wall Street Journal, слідчі підозрюють, що судно навмисно пошкодило кабелі, кинувши якір і протягнувши його по дну понад 160 км.

Корабель перебував у протоці Каттегат ‒ проході між Швецією та Данією, який з'єднує Балтійське море з Північним морем ‒ з 19 листопада і перебуває під наглядом ВМС Данії.

Вчора прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив на пресконференції, що його уряд “надіслав офіційний запит Китаю про співпрацю зі шведською владою, щоб прояснити те, що сталося”.

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