В Ірландії тривають дострокові загальні вибори

Опитування показують, що три великі партії країни ‒ правоцентристська “Fine Gael” та республіканська “Fianna Fail” і лівонаціоналістична “Sinn Fein” мають близько 20% кожна.

Сьогодні зранку почалося голосування на загальних виборах в Ірландії на тлі напруженої боротьби між коаліційними партіями та опозиційною політичною силою “Sinn Fein”, пише DW.

Виборчі дільниці працюватимуть до 22:00 за місцевим часом. Право голосу мають понад 3 мільйони мешканців країни.

Під час голосування буде заповнено 174 місця в нижній палаті парламенту ‒ “Дойл Ерен” (Dail Eireann). Це більше, ніж будь-коли раніше.

Проблеми, які постануть перед переможцем виборів ‒ криза вартості життя та житла в країні, збільшення кількості іммігрантів та економічне управління майбутніх потенційних торгових потрясінь.

Учасники виборчих перегонів

Опитування громадської думки показують, що три великі партії країни ‒ правоцентристська “Fine Gael” та республіканська “Fianna Fail” і лівонаціоналістична “Sinn Fein” мають близько 20% кожна.

Fine Gael і Fianna Fail ‒ дві партії, які виступили з протилежних сторін громадянської війни в Ірландії в 1920-х роках ‒ відклали майже столітнє суперництво й погодилися розділити владу після того, як загальні вибори 2020 року показали непереконливий результат. Sinn Fein, яка виграла всенародне голосування у 2020 році, не змогла висунути достатньо кандидатів, тобто не отримала достатньо місць у нижній палаті парламенту, щоб отримати шанс сформувати уряд.

Лідерка “Sinn Fein” Мері Лу Макдональд цього разу висунула набагато більше кандидатів і закликала ірландських виборців обрати уряд змін без “Fine Gael” та “Fianna Fail”.

Позачергові вибори

На початку листопада 37-річний прем'єр-міністр Ірландії та лідер “Fine Gael” Саймон Гарріс оголосив дострокові вибори. Він став наймолодшим прем'єр-міністром Ірландії у квітні, замінивши на посаді Лео Варадкара.

“Fine Gael” показала впевнене лідерство на початку передвиборчої кампанії. Однак партія зазнала невдачі після того, як відео, на якому Гарріс виглядає грубим і зневажливим до медичного працівника, стало вірусним.

Після оголошення позачергових виборів “Sinn Fein” також була затьмарена серією протиріч. Зокрема, колишні члени партії написали рекомендації для колеги, який пізніше був засуджений за злочини сексуального характеру щодо дітей.