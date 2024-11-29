Прем'єр Франції відмовився від підвищення податку на електроенергію

Очільник французького уряду меншості Мішель Барньє заявив, що з проєкту державного бюджету на 2025 рік приберуть підвищення податку на електроенергію.

Як пише The Guardian, таким чином прем'єр-міністр намагається врятувати свій кабінет міністрів від відставки, адже його політична кар'єра нині буквально залежить лише від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

Ультраправі, як і інші опозиційні партії, критикували кошторис і вимагали зменшити прописане в ньому податкове навантаження на населення та малий бізнес. Рішення щодо електроенергії вони представили як свою перемогу.

При цьому Барньє насправді не потрібне схвалення опонентів: згідно із законами Франції, він може скористатися правом затвердити бюджет в обхід парламенту, але за такого сценарію практично гарантоване підняття питання про відставку уряду. Якщо парламентарі голосуватимуть за вотум недовіри, прем'єру критично важливо, щоб Ле Пен та її однопартійці не об'єдналися проти нього з "лівими" силами.