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Президентка Грузії звинуватила уряд країни у конституційному перевороті

Глава держави наголосила, що сьогодні вона залишається єдиним легітимним інститутом.

Президентка Грузії звинуватила уряд країни у конституційному перевороті
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреною заявою у зв'язку з рішенням уряду країни призупинити процес євроінтеграції. 

Про це повідомляє Sova News.

“Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися”, — заявила Зурабішвілі.

Вона наголосила, що “неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну – власному народу, власному минулому та власному майбутньому”.

"На цьому шляху немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії", - підкреслила Зурабішвілі.

Президентка Грузії сказала дипломатам, з якими провела зустріч, що Захід надто запізнився зі своїми оцінками, і закликала підтримати суспільство Грузії, щоб були призначені та проведені нові парламентські вибори.

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Саломе Зурабішвілі нагадала, що за кілька хвилин після того, як прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, в якому він заявив про призупинення євроінтеграції, президент РФ Володимир Путін “висловив своє задоволення та оцінив владу Грузії за їхню покірність”.

Крім того, глава держави закликала опозицію до ухвалення розумних кроків, оскільки потрібні скоординовані рішення та дії, і наголосила, що сьогодні вона залишається єдиним легітимним інститутом та єдиною людиною, наділеною правом “говорити зі світом від імені грузинського суспільства”.

  • Прем’єр Грузії заявив, що його країна відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Також до кінця 2028 року країна відмовляється від будь-яких бюджетних грантів ЄС.

  • 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.

  • Тим часом президентські вибори у країні відбудуться 14 грудня уперше у будівлі парламенту.
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