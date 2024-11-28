Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
ГоловнаСвіт

SBS: Сеул відмовив українській делегації в продажі зброї

Уряд Південної Кореї вбачає в цьому ризики порушити заборону на експорт зброї до зон боїв. 

SBS: Сеул відмовив українській делегації в продажі зброї
Демонстрація Hyunmoo-3 до річниці Дня збройних сил Південної Кореї
Фото: EPA/UPG

Сеул відмовив українській делегації в продажі південнокорейського озброєння, стверджує місцеве медіа SBS. За даними журналістів, українці на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим не просили надати їм зброю безкоштовно – вони висловили готовність придбати її. Однак їм відмовили. 

Українська делегація мала зустріч із президентом країни Юн Сок Йолем, а також міністром оборони. У процесі узгодження порядку денного спецпредставника підтвердили, що Україна прагнула закупити зброю в уряду Кореї, а не безкоштовну підтримку.

"Зброя, яку Україна активно просила продати, є нелетальною зброєю, такою як система перехоплення Cheongung, місцевий радар протиповітряної оборони та протиартилерійський радар", – процитували журналісти анонімне урядове джерело. 

Також був запит на артилерійські снаряди калібру 155. 

Декілька посадовців оборонного сектору повідомили, що запит щодо продажу зброї отримали і південнокорейські компанії, але міністерство оборони сказало їм утриматися від контактів у індивідуальному порядку. 

Уряд вбачає складніші з експортом зброї в Україну через високий ризик порушення законодавства про зовнішню торгівлю, яке обмежує експорт у зони бойових дій.

  • Поїздка Умєрова до Сеула відбулася за дорученням українського президента Володимира Зеленського. Він та південнокорейський колега домовилися про це в телефонній розмові, в якій йшлося про відправку КНДР її військ до Росії.
  • Умєров на зустрічі з президентом Південної Кореї повідомив про те, що на території Росії перебувають уже 12 000 військових КНДР. Він підкреслив, що участь північнокорейских військових у війні є небезпечною і для Південної Кореї, оскільки ці солдати здобувають досвід, що може становити додаткову небезпеку для регіону. 
  • Станом на початок листопада Росія тримала в Курській області близько 11 000 військових із КНДР. Пхеньян відправив росіянами, зокрема, декілька сотень офіцерів, а командує ними топгенерал. 
  • За даними Зеленського, контингент КНДР у Росії може зрости до 100 000. 
  • Вперше про відправку військових Київ повідомив у жовтні, а про те, що КНДР допомагає зі зброєю, було відомо давно. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies