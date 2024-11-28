SBS: Сеул відмовив українській делегації в продажі зброї

Уряд Південної Кореї вбачає в цьому ризики порушити заборону на експорт зброї до зон боїв.

Сеул відмовив українській делегації в продажі південнокорейського озброєння, стверджує місцеве медіа SBS. За даними журналістів, українці на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим не просили надати їм зброю безкоштовно – вони висловили готовність придбати її. Однак їм відмовили.

Українська делегація мала зустріч із президентом країни Юн Сок Йолем, а також міністром оборони. У процесі узгодження порядку денного спецпредставника підтвердили, що Україна прагнула закупити зброю в уряду Кореї, а не безкоштовну підтримку.

"Зброя, яку Україна активно просила продати, є нелетальною зброєю, такою як система перехоплення Cheongung, місцевий радар протиповітряної оборони та протиартилерійський радар", – процитували журналісти анонімне урядове джерело.

Також був запит на артилерійські снаряди калібру 155.

Декілька посадовців оборонного сектору повідомили, що запит щодо продажу зброї отримали і південнокорейські компанії, але міністерство оборони сказало їм утриматися від контактів у індивідуальному порядку.

Уряд вбачає складніші з експортом зброї в Україну через високий ризик порушення законодавства про зовнішню торгівлю, яке обмежує експорт у зони бойових дій.