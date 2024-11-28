Через повінь на Шрі-Ланці загинуло щонайменше 12 осіб

Щонайменше 12 людей загинули через повінь і зсуви грунту на Шрі-Ланці, пише DW з посиланням на місцеву владу.
Команди рятувальників повідомили, що знайшли тіла чотирьох дітей, яких знесла повінь, коли вони їхали на тракторі в Еравурі на східному узбережжі.
Інші вважаються зниклими безвісти після рясних дощів, які спричинили руйнування у східній і центральній частинах південноазійської країни.
Потужний, але повільний шторм, який зараз прямує до Індії, змусив понад 250 000 людей на Шрі-Ланці евакуюватися зі своїх домівок, повідомляє Центр боротьби зі стихійними лихами острівної держави.
Уряд Шрі-Ланки попросив армію допомогти в рятувальних операціях. Офіційні особи повідомили, що пошукові групи все ще шукають двох дітей і двох чоловіків.
Додамо, Метеорологічний департамент Індії заявив, що шторм, як очікується, зійде на південний штат країни Тамілнад і союзну територію Пудучеррі в суботу з вітром швидкість до 70 кілометрів на годину.
Смертоносні повені та зсуви є звичайним явищем у Південній Азії, але експерти кажуть, що зміни клімату спричиняють частіші та суворіші екстремальні погодні умови.
- Цього тижня потужний шторм "Берт" накрив Ірландію та Велику Британію снігом, дощем і сильним вітром. Чоловік у віці 60 років загинув після того, як дерево впало на його автомобіль на півдні Англії.