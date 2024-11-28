Через повінь на Шрі-Ланці загинуло щонайменше 12 осіб

Команди рятувальників повідомили, що знайшли тіла чотирьох дітей, яких знесла повінь, коли вони їхали на тракторі.

Шторм на Шрі-Ланці, грудень 2020 року

Щонайменше 12 людей загинули через повінь і зсуви грунту на Шрі-Ланці, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Команди рятувальників повідомили, що знайшли тіла чотирьох дітей, яких знесла повінь, коли вони їхали на тракторі в Еравурі на східному узбережжі.

Інші вважаються зниклими безвісти після рясних дощів, які спричинили руйнування у східній і центральній частинах південноазійської країни.

Потужний, але повільний шторм, який зараз прямує до Індії, змусив понад 250 000 людей на Шрі-Ланці евакуюватися зі своїх домівок, повідомляє Центр боротьби зі стихійними лихами острівної держави.

Уряд Шрі-Ланки попросив армію допомогти в рятувальних операціях. Офіційні особи повідомили, що пошукові групи все ще шукають двох дітей і двох чоловіків.

Додамо, Метеорологічний департамент Індії заявив, що шторм, як очікується, зійде на південний штат країни Тамілнад і союзну територію Пудучеррі в суботу з вітром швидкість до 70 кілометрів на годину.

Смертоносні повені та зсуви є звичайним явищем у Південній Азії, але експерти кажуть, що зміни клімату спричиняють частіші та суворіші екстремальні погодні умови.