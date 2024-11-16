Філіппіни страждають від шостого за місяць тайфуна

У північних районах країни очікують на сильний дощ, який призведе до повеней і збільшить ризик зсувів.

Підготовка до чергового тайфуну на Філіппінах

На Філіппіни обрушився шостий за місяць тайфун, після якого на півночі країни очікують сильних дощів (понад 300 мм), і, як наслідок, повеней та зсувів.

Про це пише ВВС.

Тайфун "Маньї" зайшов на територію країни о 21:40 за місцевим часом (13:40 GMT) з максимальною швидкістю вітру 195 км/год вздовж узбережжя східного острова Катандуанес.

Щонайменше пів мільйона людей евакуювалися напередодні, адже під час п'яти попередніх штормів загинули щонайменше 160 осіб. Скасовані десятки рейсів.

Негода не зачепить Манілу, оскільки просувається на північа згодом перетне острів Лусон – найбільший і найбільш густонаселений острів.

Голова цивільної оборони країни Аріель Непомуцено закликав тих, хто живе в районі прогнозованого шторму, виконувати накази про евакуацію.

Хоча тайфуни не є рідкістю на Філіппінах, синоптики кажуть, що незвично бачити стільки тропічних штормів у Тихому океані одночасно протягом листопада.