У Бундестазі можуть винести на голосування питання про постачання Україні ракет Taurus

У Німеччині "Вільна демократична партія" може винести на голосування у Бундестаг питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus, передає "Європейська правда" з посиланням на Neue Osnabrücker Zeitung.
Лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр в інтерв'ю німецькій газеті нагадав, що його партія вже пропонувала передати Україні ці далекобійні ракети.
Щодо імовірності винесення цього питання на голосування у Бундестазі Дюрр відповів: "Це був би варіант".
"І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і "зелених", що така пропозиція може бути успішною", – зазначив він.
- У вересні Олаф Шольц заявив, що не відправлятиме на Україну ракети дальнього радіусу дії Taurus, незважаючи на наполегливі прохання Києва