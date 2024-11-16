У Бундестазі можуть винести на голосування питання про постачання Україні ракет Taurus

У Німеччині "Вільна демократична партія" може винести на голосування у Бундестаг питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus, передає "Європейська правда" з посиланням на Neue Osnabrücker Zeitung.

Лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр в інтерв'ю німецькій газеті нагадав, що його партія вже пропонувала передати Україні ці далекобійні ракети.

Щодо імовірності винесення цього питання на голосування у Бундестазі Дюрр відповів: "Це був би варіант".

"І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і "зелених", що така пропозиція може бути успішною", – зазначив він.