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У Бундестазі можуть винести на голосування питання про постачання Україні ракет Taurus

Лідер фракції ВДП назвав успішною таку пропозицію.

У Бундестазі можуть винести на голосування питання про постачання Україні ракет Taurus
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

У Німеччині "Вільна демократична партія" може винести на голосування у Бундестаг питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus, передає "Європейська правда" з посиланням на Neue Osnabrücker Zeitung.

Лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр в інтерв'ю німецькій газеті нагадав, що його партія вже пропонувала передати Україні ці далекобійні ракети.

Щодо імовірності винесення цього питання на голосування у Бундестазі Дюрр відповів: "Це був би варіант".

"І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і "зелених", що така пропозиція може бути успішною", – зазначив він.

  • У вересні  Олаф Шольц заявив, що не відправлятиме на Україну ракети дальнього радіусу дії Taurus, незважаючи на наполегливі прохання Києва
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