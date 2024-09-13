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Шольц заявив, що не відправить далекобійні ракети Taurus в Україну

Ця заява прозвучала на тлі зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера і президента США Джо Байдена щодо допомоги Україні.

Шольц заявив, що не відправить далекобійні ракети Taurus в Україну
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не відправлятиме на Україну ракети дальнього радіусу дії Taurus, незважаючи на наполегливі прохання Києва, передає The Guardian.

На пресконференції 13 вересня Шольц сказав, що Німеччина "ухвалила чітке рішення про те, що ми робитимемо, а що ні. 

"Це рішення не зміниться", – наголосив канцлер.

Заява прозвучали на тлі зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера та президента США Джо Байдена, присвяченої можливості наддати Києву дозвіл щодо ударів по території РФ західною зброєю.

  • Перед цим речник Шольца Штеффен Гебештрайт заявив, що "зброя, яку зараз обговорюють США та Великобританія", має більшу дальність дії, ніж усе, що постачала Німеччина.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що те, про що домовляться Вашингтон і Лондон, "залишається їхньою справою".
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