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Прем'єр Канади Трюдо висловився за дозвіл для України бити західною зброю по території Росії

Трюдо сказав, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї".

Прем'єр Канади Трюдо висловився за дозвіл для України бити західною зброю по території Росії
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився за те, аби Україні дозволили бити західною зброєю по території Росії попри погрози Кремля, що це втягне НАТО у війну.

Таку заяву Трюдо зробив на пресконференції в місті Сент-Анн-де-Бельвю у Квебеку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство The Canadian Press.

Трюдо сказав, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї", які дозволять запобігти російським ударам по лікарнях і дитячих садках.

За словами канадського прем'єра, російський диктатор Путін "намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх нас, не тільки в кожній демократії світу, але й у всіх країнах світу".

Трюдо підкреслив, що Україна повинна перемогти у війні з РФ, бо в іншому випадку це заохотить інші великі держави спробувати захопити своїх сусідів.

  • Україна уже тривалий час намагається переконати союзників, особливо США і Британію в необхідності використовувати західну зброю для ударів по Росії.
  • Минулого місяця ексглава МЗС Дмитро Кулеба розповідав, що низка членів Євросоюзу виступають за зняття таких обмежень і проводять діалоги з іншими членам коаліції, аби схилити їх на свій бік.
  • Нідерланди кажуть, що Україні дозволено атакувати за допомогою винищувачів F-16 Росію, цю позицію підтримує Данія, а от Бельгія дозволила уражати цілі лише на окупованій території. 
  • У травні цього року під час візиту до Німеччини президент Франції Макрон заявив, що нашій державі потрібно дозволити “нейтралізувати” російські військові бази.
  • Тим часом днями видання The Guardian написало, що Британія дозволила Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ, хоча офіційної заяви не робитиме.
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