Прем'єр Канади Трюдо висловився за дозвіл для України бити західною зброю по території Росії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився за те, аби Україні дозволили бити західною зброєю по території Росії попри погрози Кремля, що це втягне НАТО у війну.
Таку заяву Трюдо зробив на пресконференції в місті Сент-Анн-де-Бельвю у Квебеку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство The Canadian Press.
Трюдо сказав, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї", які дозволять запобігти російським ударам по лікарнях і дитячих садках.
За словами канадського прем'єра, російський диктатор Путін "намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх нас, не тільки в кожній демократії світу, але й у всіх країнах світу".
Трюдо підкреслив, що Україна повинна перемогти у війні з РФ, бо в іншому випадку це заохотить інші великі держави спробувати захопити своїх сусідів.
- Україна уже тривалий час намагається переконати союзників, особливо США і Британію в необхідності використовувати західну зброю для ударів по Росії.
- Минулого місяця ексглава МЗС Дмитро Кулеба розповідав, що низка членів Євросоюзу виступають за зняття таких обмежень і проводять діалоги з іншими членам коаліції, аби схилити їх на свій бік.
- Нідерланди кажуть, що Україні дозволено атакувати за допомогою винищувачів F-16 Росію, цю позицію підтримує Данія, а от Бельгія дозволила уражати цілі лише на окупованій території.
- У травні цього року під час візиту до Німеччини президент Франції Макрон заявив, що нашій державі потрібно дозволити “нейтралізувати” російські військові бази.
- Тим часом днями видання The Guardian написало, що Британія дозволила Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ, хоча офіційної заяви не робитиме.