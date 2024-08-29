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Нідерланди територіально не обмежували Україну в ударах їхніми F-16

"Жодні обмеження на застосування та радіус дії винищувачів не накладалися за умови дотримання законів війни".

Нідерланди територіально не обмежували Україну в ударах їхніми F-16
F-16
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна може використовувати нідерландські винищувачі F-16 без територіальних обмежень.

Про це заявив командувач збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм у інтерв’ю місцевому виданню NOS, передає "Радіо Свобода".

"Жодні обмеження на застосування та радіус дії винищувачів не накладалися за умови дотримання законів війни", – сказав він.

Ейхельсьхайм додав, що його американські колеги частково погоджуються з цією оцінкою.

"Вони мають різні обмеження щодо інших систем зброї, які вони надали. Але ми згодні в тому, щоб гарантувати, що Україна виграє війну", – зазначив він. 

Командувач також схвально відгукнувся про операцію України в Курській області Росії і висловив думку, що наступним кроком має стати "стратегічне" використання присутності там ЗСУ.

  • Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.
  • Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня.
  • Нідерланди і раніше говорили, що Україні дозволено бити їхніми F-16 по Росії. Як і Данія. А от Бельгія дозволила вражати цілі лише на окупованій території України. 
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