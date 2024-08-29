Нідерланди територіально не обмежували Україну в ударах їхніми F-16

Україна може використовувати нідерландські винищувачі F-16 без територіальних обмежень.
Про це заявив командувач збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм у інтерв’ю місцевому виданню NOS, передає "Радіо Свобода".
"Жодні обмеження на застосування та радіус дії винищувачів не накладалися за умови дотримання законів війни", – сказав він.
Ейхельсьхайм додав, що його американські колеги частково погоджуються з цією оцінкою.
"Вони мають різні обмеження щодо інших систем зброї, які вони надали. Але ми згодні в тому, щоб гарантувати, що Україна виграє війну", – зазначив він.
Командувач також схвально відгукнувся про операцію України в Курській області Росії і висловив думку, що наступним кроком має стати "стратегічне" використання присутності там ЗСУ.
- Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.
- Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня.
- Нідерланди і раніше говорили, що Україні дозволено бити їхніми F-16 по Росії. Як і Данія. А от Бельгія дозволила вражати цілі лише на окупованій території України.