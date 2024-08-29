Нідерланди територіально не обмежували Україну в ударах їхніми F-16

"Жодні обмеження на застосування та радіус дії винищувачів не накладалися за умови дотримання законів війни".

Україна може використовувати нідерландські винищувачі F-16 без територіальних обмежень.

Про це заявив командувач збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм у інтерв’ю місцевому виданню NOS, передає "Радіо Свобода".

"Жодні обмеження на застосування та радіус дії винищувачів не накладалися за умови дотримання законів війни", – сказав він.

Ейхельсьхайм додав, що його американські колеги частково погоджуються з цією оцінкою.

"Вони мають різні обмеження щодо інших систем зброї, які вони надали. Але ми згодні в тому, щоб гарантувати, що Україна виграє війну", – зазначив він.

Командувач також схвально відгукнувся про операцію України в Курській області Росії і висловив думку, що наступним кроком має стати "стратегічне" використання присутності там ЗСУ.