Під слідством у справі затонулої яхти магната Лінча опинилися капітан, інженер та матрос

Ще два члени екіпажу і капітан яхти британського технологічного магната Майка Лінча, яке потрапило в аварію тиждень тому, стали об’єктами розслідування італійської прокуратури, пише Reuters з посиланням на джерела у суді.
У понеділок 51-річного капітан човна Джеймс Катфілд, корабельний інженер Тім Паркер Ітон і матрос Метью Гріффіт опинилися під слідством “за підозрою про ненавмисне вбивство та корабельну аварію”. Катфілд відмовився відповідати прокурорам під час допиту. Ітон, зокрема, підозрюється в тому, що він не захистив машинне відділення та операційні системи яхти.
“Розслідування не передбачає вину і не означає пред'явлення офіційних звинувачень”, ‒ нагадує видання.
Лінч і ще шестеро людей загинули, коли яхта Bayesian довжиною 56 метрів перекинулася і затонула 19 серпня на Сицилії за лічені хвилині.
За словами джерела, Гріффіт був на вахті в ніч інциденту. Моряк вилетів з Палермо пізно в середу, джерело повідомило, що він прямував до французького міста Ніцца.
Ті, хто перебуває під слідством, не зобов’язані залишатися в Італії, але мають призначити адвокатів, щоб влада мала можливість підтримувати з ними зв’язок.
Четверо інших членів екіпажу, щодо яких не проводилося розслідування, вилетіли з Палермо. Двоє ‒ до Дубая і двоє – до Стамбула.
Затоплення яхти спантеличило морських експертів, які кажуть, що таке судно, як Bayesian, побудоване італійським виробником високоякісних яхт Perini, повинно було витримати шторм і, в будь-якому випадку, не повинно було затонути так швидко, як це сталося.
Прокуратура міста Терміні-Імерезе поблизу Палермо заявила, що розслідування займе час. Прокурори вимагатимуть витягнути затонулий корабель із моря. Bayesian лежить на правому боці, на глибині приблизно 50 метрів.
- Раніше нідерландський капітан Карстен Бернер, який має 41-річний досвід роботи в галузі і чий корабель стояв на якорі поблизу яхти Майка Лінча, коли вона зазнала аварії, сказав, що корабель, ймовірно, перекинувся через надвисоку щоглу.
- Експерт-інженер “Italian Sea Group” розповів виданню ANSA, що, на його думку, напередодні аварії екіпаж судна міг припуститися кількох помилок. Наприклад, двигуни човна могли бути вимкнені, а пасажирам дозволили залишатися в своїх каютах під час шторму.
- Яхта Bayesian затонула з 10 членами екіпажу та 12 пасажирами на борту. Берегова охорона врятувала 15 осіб.
- Серед зниклих безвісти був британський технологічний магнат Майк Лінч і голова Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Газета Daily Telegraph повідомила, що знайшли тіла 59-річного Лінча та його 18-річної доньки Ханни.