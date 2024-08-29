Під слідством у справі затонулої яхти магната Лінча опинилися капітан, інженер та матрос

Корабельний інженер Тім Паркер Ітон підозрюється в тому, що він не захистив машинне відділення та операційні системи яхти.

Ще два члени екіпажу і капітан яхти британського технологічного магната Майка Лінча, яке потрапило в аварію тиждень тому, стали об’єктами розслідування італійської прокуратури, пише Reuters з посиланням на джерела у суді.

У понеділок 51-річного капітан човна Джеймс Катфілд, корабельний інженер Тім Паркер Ітон і матрос Метью Гріффіт опинилися під слідством “за підозрою про ненавмисне вбивство та корабельну аварію”. Катфілд відмовився відповідати прокурорам під час допиту. Ітон, зокрема, підозрюється в тому, що він не захистив машинне відділення та операційні системи яхти.

“Розслідування не передбачає вину і не означає пред'явлення офіційних звинувачень”, ‒ нагадує видання.

Лінч і ще шестеро людей загинули, коли яхта Bayesian довжиною 56 метрів перекинулася і затонула 19 серпня на Сицилії за лічені хвилині.

За словами джерела, Гріффіт був на вахті в ніч інциденту. Моряк вилетів з Палермо пізно в середу, джерело повідомило, що він прямував до французького міста Ніцца.

Ті, хто перебуває під слідством, не зобов’язані залишатися в Італії, але мають призначити адвокатів, щоб влада мала можливість підтримувати з ними зв’язок.

Четверо інших членів екіпажу, щодо яких не проводилося розслідування, вилетіли з Палермо. Двоє ‒ до Дубая і двоє – до Стамбула.

Затоплення яхти спантеличило морських експертів, які кажуть, що таке судно, як Bayesian, побудоване італійським виробником високоякісних яхт Perini, повинно було витримати шторм і, в будь-якому випадку, не повинно було затонути так швидко, як це сталося.

Прокуратура міста Терміні-Імерезе поблизу Палермо заявила, що розслідування займе час. Прокурори вимагатимуть витягнути затонулий корабель із моря. Bayesian лежить на правому боці, на глибині приблизно 50 метрів.

Фото: EPA/UPG