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Дурова звільнили з-під варти для допиту в суді

Йому інкримінують співучасть у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації контенту в Telegram.

Дурова звільнили з-під варти для допиту в суді
Ілюстративне фото: Дуров під час інтерв’ю
Фото: скріншот

Французька прокуратура заявила про звільнення з-під варти засновника та гендиректора Telegram Павла Дурова.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено для проведення первинного допиту Дурова у суді та можливого висунення обвинувачення.

Дурову, який народився в Росії і є громадянином Франції, інкримінують співучасть у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації контенту в Telegram.

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