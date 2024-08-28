Дурова звільнили з-під варти для допиту в суді

Йому інкримінують співучасть у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації контенту в Telegram.

Французька прокуратура заявила про звільнення з-під варти засновника та гендиректора Telegram Павла Дурова.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено для проведення первинного допиту Дурова у суді та можливого висунення обвинувачення.

Дурову, який народився в Росії і є громадянином Франції, інкримінують співучасть у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації контенту в Telegram.