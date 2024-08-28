Дурова звільнили з-під варти для допиту в суді

Французька прокуратура заявила про звільнення з-під варти засновника та гендиректора Telegram Павла Дурова.
Про це повідомляє AP.
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено для проведення первинного допиту Дурова у суді та можливого висунення обвинувачення.
Дурову, який народився в Росії і є громадянином Франції, інкримінують співучасть у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації контенту в Telegram.
- 24 серпня стало відомо, що мільярдера Павла Дурова заарештували в аеропорту Парижа.
- Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на затримання Дурова і наголосив що це - не політичне рішення.
- За даними видання Politico, французькі правоохоронці також розшукують брата Дурова Миколу.