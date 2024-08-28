WSJ: у 2018 році Макрон особисто зустрівся з Дуровим і запропонував перенести офіс Telegram у Париж. Той відмовився

Макрон також обговорював з Дуровим можливість отримання французького громадянства, яке зрештою Дуров отримав у 2021 році. За рік до цієї зустрічі спецслужби Франції та ОАЕ “зламали” телефон бізнесмена у межах розслідування використання Telegram “Ісламською державою”.

За шість років до того, як Павло Дуров потрапив у французьку камеру ізолятора, засновник Telegram перебував у Франції в зовсім іншій ситуації: обідав із президентом Еммануелем Макроном, пише The Wall Street Journal.

Під час обіду в 2018 році, про який раніше не повідомлялося, Макрон запросив народженого в Росії Дурова перенести Telegram до Парижа, повідомили люди, знайомі з ходом обговорень. Дуров тоді відмовився. Французький лідер навіть обговорював надання йому французького громадянства, сказало одне із джерел.

У суботу, 24 серпня, французька влада затримала Дурова в ході розслідування, яке становить найбільшу загрозу для антивладного духу Telegram з моменту створення програми в 2013 році. Його арешт привернув увагу до важких стосунків 39-річного Дурова з урядами в усьому світі, які намагалися як залицятися, так і контролювати його, часто зазнаючи невдачі.

У 2017 році, за рік до зустрічі з Макроном, французькі шпигуни “взялися” за Дурова під час спільної операції з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Вони зламали його iPhone, як стверджують люди, знайомі з цим питанням. За словами джерел, шпигунська операція, про яку також раніше не повідомлялося, мала кодову назву Purple Music. Французькі служби безпеки були гостро стурбовані використанням “Ісламською державою” Telegram для вербування прихильників і планування атак.

Уряди різник країн націлилися на Дурова через групи, які були створені у Telegram: від продемократичних демонстрантів і дисидентів до ісламістських бойовиків, наркоторговців і кіберзлочинців.

Роками компанія ігнорувала повістки та судові ухвали, надіслані правоохоронними органами, які накопичувалися на електронній адресі компанії. Однак цю поштову скриньку рідко перевіряли, за словами людини, близької до Дурова.

Telegram каже, що тепер він відповідає Закону Європейського Союзу про цифрові послуги, який вимагає від онлайн-компаній співпрацювати з владою для протидії поширенню незаконного контенту на їхніх платформах.

Цього тижня прокуратура Парижа заявила, що Дурова затримали в рамках розслідування того, чи сприяють платформи онлайн-злочинності, включаючи обмін дитячою порнографією, торгівлю наркотиками та продаж несанкціонованого програмного забезпечення для шифрування. Слідчі перевіряють, чи онлайн-платформи порушують французьке законодавство, відмовляючись співпрацювати з владою у боротьбі з незаконним контентом.

Прокурори заявили, що вони не назвали Дурова чи когось іншого об’єктом свого розслідування.

Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні переговори з Макроном або злам телефону Дурова зіграли роль у його затриманні, деталі проливають нове світло на тривалі та складні відносини Дурова з Францією та ОАЕ.

Франція та ОАЕ у 2021 році надали Дурову громадянство, і того року країна Перської затоки інвестувала в його платформу понад 75 мільйонів доларів.

Дуров, за його власними словами, боровся за те, щоб уряди не контролювали Telegram, одночасно культивуючи свій особистий імідж бунтівника. Він став героєм для інтернет-лібертаріанців, таких як Ілон Маск і Едвард Сноуден, які виступили на його захист, коли його затримали в суботу.

Також видання зазначає, що Дуров покинув Росію в 2014 році, заявивши, що зіткнувся з тиском з боку Кремля з вимогою розкрити повідомлення українських протестувальників у соцмережі “ВКонтакте”, засновником якої він також є.

“Надання особистих даних українців російській владі було б не лише порушенням закону, а й зрадою всіх тих мільйонів українців, які нам довіряли”, – написав тоді Дуров у “ВКонтакте”.

Крім Франції та ОАЕ, Дуров має громадянство Сент-Кітс і Невіс, острівної держави Карибського басейну, яка пропонує його тим, хто може заплатити.

Згідно з його публікаціями в соціальних мережах, французький паспорт дозволяв йому вільно пересуватися Європою, в тому числі під час минулорічної подорожі на велосипеді до Нормандії.

Він кілька разів їздив до США, розповів підприємець колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону цього року, додавши, що в аеропорту та в інших місцях його завжди зустрічають агенти Федерального бюро розслідувань, намагаючись заручитися його співпрацею.

“Наскільки я розумію, вони хотіли встановити стосунки, щоб певним чином краще контролювати Telegram”, – сказав Дуров.

ФБР відмовилося від коментарів.

Також видання пише, що французька влада довго ставилася до Telegram з підозрою. Колишній співробітник французької розвідки з Головного управління внутрішньої безпеки Франції заявив, що компрометація Telegram була довгостроковою роботою шпигунських служб країни, але не став коментувати хакерську операцію проти Дурова.

Нова жорстка лінія Франції відображає зростаюче занепокоєння, особливо в Європі, щодо загрози, яку несуть для суспільства великі цифрові компанії. Влада стурбована тим, що Telegram, X, TikTok та інші платформи поширюють дезінформацію, розпалюють антисемітизм і расизм і толерують незаконну торгівлю на своїх платформах. Французький закон, підписаний цього року, вимагає від онлайн-платформ співпрацювати з владою для викорінення такого контенту.

Цей закон відображено в Законі ЄС про цифрові послуги, який піддає «дуже великі» онлайн-платформи посиленому моніторингу.

Як пише WSJ, Дуров роками ухилявся від Кремля та західних спецслужб. Важливість Telegram за цей час лише зросла, особливо після того, як Росія вторглася в Україну в 2022 році. Росіяни та українці використовують додаток, щоб читати новини з фронту, тоді як влада з обох сторін використовує його канали, щоб транслювати своє бачення війни.