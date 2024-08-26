Макрон - про арешт Дурова: це не політичне рішення

"Арешт керівника Telegram на території Франції відбувся в межах судового розслідування", - наголосив Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на затримання засновника Telegram Павла Дурова.

На своїй сторінці у соцмережі Х Макрон написав, що бачив неправдиву інформацію про Францію після арешту Дурова.

Президент наголосив, що Франція "глибоко віддана свободі слова та комунікації, інноваціям і духу підприємництва" і що "так буде й надалі".

"Арешт керівника Telegram на території Франції відбувся в межах судового розслідування. Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення щодо цього питання мають ухвалити судді", - підкреслив Макрон.