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У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
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Макрон - про арешт Дурова: це не політичне рішення

"Арешт керівника Telegram на території Франції відбувся в межах судового розслідування", - наголосив Макрон.

Макрон - про арешт Дурова: це не політичне рішення
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на затримання засновника Telegram Павла Дурова.

На своїй сторінці у соцмережі Х Макрон написав, що бачив неправдиву інформацію про Францію після арешту Дурова.

Президент наголосив, що Франція "глибоко віддана свободі слова та комунікації, інноваціям і духу підприємництва" і що "так буде й надалі".

"Арешт керівника Telegram на території Франції відбувся в межах судового розслідування. Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення щодо цього питання мають ухвалити судді", - підкреслив Макрон.

  • 24 серпня стало відомо, що мільярдера Павла Дурова заарештували в аеропорту Парижа.
  • Його звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації в Telegram.
  • Наразі Дуров перебуває під вартою.
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