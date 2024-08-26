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Координатор ООН в Україні Шмале засудив сьогоднішній масований удар Росії по Україні

Він розповів, що як і багато українців, провів декілька годин в укритті.

Координатор ООН в Україні Шмале засудив сьогоднішній масований удар Росії по Україні
Матіас Шмале
Фото: Пресслужба МЗС

Координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор Матіас Шмале засудив масований ракетний удар, якого РФ завдала по території України 26 серпня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як і мільйони людей в Україні, сьогодні вранці я провів години в укритті через тривалу хвилю ударів по Україні з боку Збройних сил Російської Федерації", - сказав він.

Шмале зазначив, що удари призвели до загибелі й поранення цивільних осіб, а також завдали серйозних руйнувань цивільної інфраструктури.

"Неприпустимо, що замість того, щоб продовжувати життя, громадяни країни змушені шукати прихистку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні є правила. Слід поважати міжнародне гуманітарне право. Цивільне населення має бути захищене", - наголосив він.

Шмале розпочав роботу в Україні 5 серпня цього року. Він змінив на посаді Деніз Браун, місія якої завершилася.

Атака 26 серпня

  • З самої ночі Росія атакує українців. Спершу вона випустила велику кількість дронів, а після 7 ранку – ще й ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові. 
  • В Полтавській області поранені шестеро. В Луцькій пошкоджена багатоповерхівка, загинув чоловік. У Дніпропетровській та Запорізькій областях росіяни є загиблі. Також загинула жінка в Житомирській області. У Сумській є загиблий унаслідок удару КАБом. 
  • Житомир – без світла і води. Також була знеструмлена Вінниця. Перебої були і в інших містах. У Чернігівській області застосували відключення. 
  • Біля Києва ППО уразила близько півтора десятка випущених Росією ракет. У столиці застосували екстрені відключення світла, а згодом Укренерго запровадило і для всієї України
  • Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися. 
  • За інформацією прем'єра, під удар потрапили 15 областей України
  • Президент Володимир Зеленський підкреслив, що дуже важливо, аби партнери реалізували наші домовленості і надали Україні системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. 
  • Міністо оборон Рустем Умєров заявив, що Україна готує Росії відповідь.
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