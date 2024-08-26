Координатор ООН в Україні Шмале засудив сьогоднішній масований удар Росії по Україні

Він розповів, що як і багато українців, провів декілька годин в укритті.

Координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор Матіас Шмале засудив масований ракетний удар, якого РФ завдала по території України 26 серпня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як і мільйони людей в Україні, сьогодні вранці я провів години в укритті через тривалу хвилю ударів по Україні з боку Збройних сил Російської Федерації", - сказав він.

Шмале зазначив, що удари призвели до загибелі й поранення цивільних осіб, а також завдали серйозних руйнувань цивільної інфраструктури.

"Неприпустимо, що замість того, щоб продовжувати життя, громадяни країни змушені шукати прихистку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні є правила. Слід поважати міжнародне гуманітарне право. Цивільне населення має бути захищене", - наголосив він.

Шмале розпочав роботу в Україні 5 серпня цього року. Він змінив на посаді Деніз Браун, місія якої завершилася.

Атака 26 серпня