Координатор ООН в Україні Шмале засудив сьогоднішній масований удар Росії по Україні

Координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор Матіас Шмале засудив масований ракетний удар, якого РФ завдала по території України 26 серпня.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Як і мільйони людей в Україні, сьогодні вранці я провів години в укритті через тривалу хвилю ударів по Україні з боку Збройних сил Російської Федерації", - сказав він.
Шмале зазначив, що удари призвели до загибелі й поранення цивільних осіб, а також завдали серйозних руйнувань цивільної інфраструктури.
"Неприпустимо, що замість того, щоб продовжувати життя, громадяни країни змушені шукати прихистку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні є правила. Слід поважати міжнародне гуманітарне право. Цивільне населення має бути захищене", - наголосив він.
Шмале розпочав роботу в Україні 5 серпня цього року. Він змінив на посаді Деніз Браун, місія якої завершилася.
Атака 26 серпня
- З самої ночі Росія атакує українців. Спершу вона випустила велику кількість дронів, а після 7 ранку – ще й ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові.
- В Полтавській області поранені шестеро. В Луцькій пошкоджена багатоповерхівка, загинув чоловік. У Дніпропетровській та Запорізькій областях росіяни є загиблі. Також загинула жінка в Житомирській області. У Сумській є загиблий унаслідок удару КАБом.
- Житомир – без світла і води. Також була знеструмлена Вінниця. Перебої були і в інших містах. У Чернігівській області застосували відключення.
- Біля Києва ППО уразила близько півтора десятка випущених Росією ракет. У столиці застосували екстрені відключення світла, а згодом Укренерго запровадило і для всієї України.
- Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися.
- За інформацією прем'єра, під удар потрапили 15 областей України.
- Президент Володимир Зеленський підкреслив, що дуже важливо, аби партнери реалізували наші домовленості і надали Україні системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів.
- Міністо оборон Рустем Умєров заявив, що Україна готує Росії відповідь.