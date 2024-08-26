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Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, - міністр оборони

Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл

Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, - міністр оборони
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Макс Требухов

Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров. 

"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - написав він у фейсбуці.

Умєров також наголосив, що чергова масована атака ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

Атака 26 серпня

  • З самої ночі Росія атакує українців. Спершу вона випустила велику кількість дронів, а після 7 ранку – ще й ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові. 
  • В Полтавській області поранені шестеро. В Луцькій пошкоджена багатоповерхівка, загинув чоловік. У Дніпропетровській та Запорізькій областях росіяни є загиблі. Також загинула жінка в Житомирській області. У Сумській є загиблий унаслідок удару КАБом. 
  • Житомир – без світла і води. Також була знеструмлена Вінниця. Перебої були і в інших містах. У Чернігівській області застосували відключення. 
  • Біля Києва ППО уразила близько півтора десятка випущених Росією ракет. У столиці застосували екстрені відключення світла, а згодом Укренерго запровадило і для всієї України
  • Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися. 
  • За інформацією прем'єра, під удар потрапили 15 областей України
  • Президент Володимир Зеленський підкреслив, що дуже важливо, аби партнери реалізували наші домовленості і надали Україні системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. 
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