Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, - міністр оборони

Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - написав він у фейсбуці.

Умєров також наголосив, що чергова масована атака ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

Атака 26 серпня