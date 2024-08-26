Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, - міністр оборони

Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - написав він у фейсбуці.
Умєров також наголосив, що чергова масована атака ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.
Атака 26 серпня
- З самої ночі Росія атакує українців. Спершу вона випустила велику кількість дронів, а після 7 ранку – ще й ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові.
- В Полтавській області поранені шестеро. В Луцькій пошкоджена багатоповерхівка, загинув чоловік. У Дніпропетровській та Запорізькій областях росіяни є загиблі. Також загинула жінка в Житомирській області. У Сумській є загиблий унаслідок удару КАБом.
- Житомир – без світла і води. Також була знеструмлена Вінниця. Перебої були і в інших містах. У Чернігівській області застосували відключення.
- Біля Києва ППО уразила близько півтора десятка випущених Росією ракет. У столиці застосували екстрені відключення світла, а згодом Укренерго запровадило і для всієї України.
- Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися.
- За інформацією прем'єра, під удар потрапили 15 областей України.
- Президент Володимир Зеленський підкреслив, що дуже важливо, аби партнери реалізували наші домовленості і надали Україні системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів.