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Троє поранені в Київській області, зокрема п'ятимісячний малюк (оновлено)

Ворог атакував інфраструктуру.

У Київській області внаслідок російської атаки поранені троє людей пошкоджена інфраструктура. Одним із потерпілих є п'ятимісячний малюк.

Щонайменше у чотирьох районах є пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко. 

"На Київщині за розпорядженням Укренерго введені екстрені відключення світла. Начальник КОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони", – повідомив він.

Згодом Кравченко уточнив, що пошкоджено два енергетичні об'єкти. 

"Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка – у дівчинки подряпина стегна. На Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто", – сказав він. 

Крім цього, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу в двох районах області. 

Наслідки ворожої атаки фіксують в усіх районах Київщини. Повітряна триваога безперервно триває близько десяти годин. 

  • Близько 1 години ночі ворог почав дронову атаку. Росія випустила велику кількість безпілотників, а після 7 ранку – ще й ракети.
  • Про загиблих повідомили в Луцьку, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У Полтавській поранені п'ятеро.
  • Ціллю ворога знову стала енергетика.
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