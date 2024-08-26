У Житомирській області внаслідок російського обстрілу загинула жінка (оновлено)

У Житомирській області внаслідок російського обстрілу загинула 32-річна жінка.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка. Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що також поранено людину.

За даними Бунечка, в одному із сіл Звягельського району впав уламок збитого безпілотника Shahed. Унаслідок цього загинула жінка 1992 року народження.

Пізніше Бунечко написав у своєму телеграм-каналі, що під час масованої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла.

Працюють рятувальники та ремонтні бригади.

"За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, вранці 26 серпня 2024 року збройні сили рф атакували Житомирщину ракетами та БпЛА. Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі та мирним жителям. Наразі відомо про одну загиблу людину та ще одну поранену. Загорілося декілька житлових будинків. Остаточні дані про потерпілих встановлюються. На місцях подій працюють прокурори, правоохоронці та співробітники ДСНС. Правоохоронні органи фіксують воєнні злочини держави-агресора. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Житомирській області", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Близько 1 години ночі ворог почав дронову атаку. Росія випустила велику кількість безпілотників, а після 7 ранку – ще й ракети.

Про загиблих повідомили в Луцьку, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У Полтавській поранені п'ятеро.

Ціллю ворога знову стала енергетика.