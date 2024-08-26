Ворог пошкодив об’єкти енергетики на території Сумщини, без світла понад 34 тисячі споживачів

Унаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 26 серпня без електроенергії залишилися понад 34 тисячі точок обліку споживачів Сумщини. Це 213 населених пунктів, 19 із них частково.

Про це повідомили у Сумиобленерго.

Найбільше постраждали від військової агресії росіян енергетичні об’єкти в Глухівській, Білопільській, Середино-Будській, Ямпільській, Великописарівській, Сумській, Краснопільській, Путивльській громадах.

Енергетики зазначили, що роблять усе, щоб повернути світло в кожну оселю, однак на деякі ділянки виїзди є небезпечними для життя й не здійснюються без погодження з військовими та органами місцевого самоврядування.

"Як тільки такі дозволи з’являються, наші люди їдуть і відновлюють розподіл електроенергії", – повідомили в обленерго.

Також під час повітряних тривог будь-які роботи на об’єктах енергетики не проводяться через високий ризик російських ударів.

Загалом на території Сумщини разом із введеними екстреними відключеннями понад 246 тисяч точок обліку споживачів тимчасово залишилися без електроенергії.