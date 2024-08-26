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Одна людина загинула, четверо поранені у Донецькій області через атаки РФ

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Одна людина загинула, четверо поранені у Донецькій області через атаки РФ
Наслідки обстрілу
Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області через російські атаки одна людина загинула, четверо поранені. Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти області. 

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. В Українську Селидівської громади загинула людина. У Гродівській громаді пошкоджені будинки. Обстріляні околиці Курахівської та Мар'їнської громад.

Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину в Лозовому, знищено 3 будинки у Торському. У Слов'янську пошкоджено 3 будинки, адмінбудівлю, нежитлове приміщення і 3 вантажівки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, лінію електропередач і авто.

Бахмутський район. У Північному Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці.

З лінії фронту евакуйовано 2724 людини, у тому числі 256 дітей.

Під час нещодавнього російського ракетного удару по Краматорську, у готелі Sapphire, в який влучив ворожий "Іскандер", загинув журналіст Reuters.

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