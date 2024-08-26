Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині, є часткові відключення світла (оновлено)

Ворог атакував енергетичні об'єкти у Львівській області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.
У регіоні працювали сили ППО Збройних сил України.
“На Львівщині працює ППО. Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці”, ‒ закликав він.
- Із ночі триває російська атака на Україну. Спершу РФ випустила велику кількість дронів, а потім, після 7 ранку, ще й ракети.
- Вибухи лунали, зокрема, в Києві, Харкові, Одесі. В Полтавській області внаслідок атаки на промисловість поранені п'ятеро.
- Унаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Є загиблий.