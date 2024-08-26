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Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині, є часткові відключення світла (оновлено)

Мешканцям нагадують про заборону фіксації роботи ППО.

Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині, є часткові відключення світла (оновлено)
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький
Фото: Львівська ОВА

Ворог атакував енергетичні об'єкти у Львівській області. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. 

У регіоні працювали сили ППО Збройних сил України.

“На Львівщині працює ППО. Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці”, ‒ закликав він.

  • Із ночі триває російська атака на Україну. Спершу РФ випустила велику кількість дронів, а потім, після 7 ранку, ще й ракети.
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