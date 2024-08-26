Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині, є часткові відключення світла (оновлено)

Ворог атакував енергетичні об'єкти у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

У регіоні працювали сили ППО Збройних сил України.

“На Львівщині працює ППО. Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці”, ‒ закликав він.