Біля Києва спрацювала ППО, в місті чути серію вибухів

Поблизу Києва вранці під час масованої ракетно-дронової атаки спрацювала протиповітряна оборона.

Про роботу ППО повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – сказав він.

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Київської області.

Після 9 години в місті пролунала нова серія вибухів. Працює ППО.