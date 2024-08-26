Біля Києва спрацювала ППО, в місті чути серію вибухів

Поблизу Києва вранці під час масованої ракетно-дронової атаки спрацювала протиповітряна оборона.
Про роботу ППО повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – сказав він.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Київської області.
Після 9 години в місті пролунала нова серія вибухів. Працює ППО.
- Росіяни з ночі атакували українців багатьма групами БпЛА, а після 7 ранку випустили ракети. В Полтавській області поранені п'ятеро людей.
- У Харкові вибухи почали лунали після 8 ранку.