Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук виїхав із України, - "Українська правда"
Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук виїхав із України, - "Українська правда"
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Києва спрацювала ППО, в місті чути серію вибухів

Ворог намагається завдати удару. 

Біля Києва спрацювала ППО, в місті чути серію вибухів
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Поблизу Києва вранці під час масованої ракетно-дронової атаки спрацювала протиповітряна оборона. 

Про роботу ППО повідомив начальник Київської міської військової адміністрації. 

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – сказав він. 

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Київської області.

Після 9 години в місті пролунала нова серія вибухів. Працює ППО.

  • Росіяни з ночі атакували українців багатьма групами БпЛА, а після 7 ранку випустили ракети. В Полтавській області поранені п'ятеро людей. 
  • У Харкові вибухи почали лунали після 8 ранку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies