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На Херсонщині унаслідок агресії РФ загинула людина, семеро поранених

Російські військові поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю та пекарню. Постраждали житлові квартали населених пунктів області.

На Херсонщині унаслідок агресії РФ загинула людина, семеро поранених
Наслідки обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Telegram/Вадим ФІлашкін

Через російську агресію на Херсонщині загинула людина, ще семеро осіб поранені. Під ворожим вогнемтопинилися 17 населених пунтів області. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Михайлівка, Садове, Станіслав, Берислав, Білозерка, Благовіщенське, Веселе, Дудчани, Томина Балка, Комишани, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Придніпровське, Червоний Маяк та місто Херсон. 

Російські військові поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю та пекарню; постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема 15 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчі споруди та приватні автомобілі.

Минулої доби унаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури і завод.

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