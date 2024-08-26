Захисники знищили 1140 окупантів упродовж доби

Упродовж доби українські захисники знищили 1140 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 608 820 солдатів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 608 820 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8551 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16648 (+17) од,
- артилерійських систем – 17443 (+47) од,
- РСЗВ – 1172 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 937 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 2941 (+13).
Дані уточнюються.