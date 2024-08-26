Захисники знищили 1140 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники знищили 1140 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 608 820 солдатів.

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