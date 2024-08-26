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Захисники знищили 1140 окупантів упродовж доби

Російська армія втратила 47 артсистем, 17 бойових броньованих машин та 4 танки.

Захисники знищили 1140 окупантів упродовж доби
війна з РФ
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1140 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 608 820 солдатів.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 608 820 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8551 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16648 (+17) од,
  • артилерійських систем –  17443 (+47) од,
  • РСЗВ – 1172 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 937 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2941 (+13).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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