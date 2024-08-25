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Генштаб ЗСУ: росіяни активізувалися на Лиманському і Курахівському напрямках

На Покровському зафіксували 41 бій.

Генштаб ЗСУ: росіяни активізувалися на Лиманському і Курахівському напрямках
військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ведуть вогонь по російських позиціях зі 152-мм самохід
Фото: EPA/UPG

Станом на 22.00 2 серпня на фронті відбулися 136 бойових зіткнень. 

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, але ворог сьогодні активізувався на Лиманському і Курахівському.

Російські загарбники завдали одного удару трьома ракетами та 58 авіаударів, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 436 дронів-камікадзе та здійснили 3169 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулися чотири ворожих штурми неподалік Вовчанська та Липців. Українські бійці тут ліквідували й поранили 76 окупантів, знищили два танки, артилерійську систему, 32 БпЛА, п’ять автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено дев’ять артилерійських систем та три автомобіля.

На Куп’янському ворог 13 разів атакував наші оборонні рубежі біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Лозової та Стельмахівки. Одинадцять боїв завершені, два тривають.

На Лиманському впродовж дня відбулося 21 боєзіткнення. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу семи різних населених пунктів. Концентрували зусилля у районах Невського і Дружелюбівки - провели в сумі 13 атак.

На Сіверському відбили шість ворожих штурмів у районах Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки. Ще один бій зараз триває неподалік Іванодар’ївки.

На Краматорському точилися 12 боїв. Основні зусилля ворог прикладав у районі Часового Яру, де провів сім безуспішних штурмів. 

На Торецькому росіяни сім разів атакували українські війська біля Неліпівки та Торецька. Чотири атаки зупинили, три штурми у районі Неліпівки досі тривають. Ситуація контрольована.

На Покровському від початку цієї доби точився 41 бій у районах восьми населених пунктів. Майже половину атак ворог сконцентрував біля Новогродівки. Сили оборони загалом на напрямку відбили вже 37 штурмів, Атаки окупантів ще тривають неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового і у бік Сухої Балки. Попередньо, сьогодні на цьому напрямку були знешкоджені 254 окупанти. Також знищені дві ББМ, дві артилерійські системи,  три БпЛА та 15 одиниць автотранспорту. До того ж, пошкоджені БТР, артилерійську систему, 120-мм міномет і три одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки. Українські воїни знищили чотири та пошкодили три бойових машини піхоти. Окрім того, окупанти назавжди втратили шість автомобілів та 25 військовослужбовців. Підрахунок поранених триває.

На Времівському противник здійснив дев’ять наступальних і штурмових дій у бік Вугледара та Водяного. Один бій досі триває.

На Придніпровському ворог не мав успіху, двічі атакуючи позиції наших підрозділів.

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