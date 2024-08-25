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МЗС України закликало Білорусь утриматися від "недружних дій" і відвести війська від кордону

Мінськ перекидає у Гомельську область чимало військових, а також засоби ППО, військову техніку. Виявили тут і "вагнерівців".

МЗС України закликало Білорусь утриматися від "недружних дій" і відвести війська від кордону
"вагнерівці" у Білорусі, фото ілюстративне

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, у якій закликало Білорусь утриматися від "недружних дій" і відвести війська від кордону.

МЗС повідомило, що за даними української розвідки, збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області. Також зафіксували присутність найманців колишньої ПВК “Вагнер”. 

"Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом", - наголосило міністерство.

МЗС закликлао відвести білоруські війська "від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню". 

У відомстві запевнили, що Україна "ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу" і наголосили - якщо Мінськ піде на порушення українського кордону, то наша держава "вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону". 

"При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", - йдеться в заяві МЗС.

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