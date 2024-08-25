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​Папа Римський виступив проти заборони російської церкви в Україні

"нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю", - заявив Понтифік.

​Папа Римський виступив проти заборони російської церкви в Україні
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі з паломниками виступив проти заборони російської церкви в Україні, передає Vatican News.

Коментуючи ухвалення відповідного закону в Україні, Франциск зазначив, що відчуває "побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх". 

"Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився. Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не слід чіпати", - сказав глава Католицької церкви.

Папа закликав також до молитви за припинення війн у світі.

  • 24 серпня Президент Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією.
  • Більше на цю тему – в матеріалі "«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента" й експлейнері "Закон про духовну незалежність: що далі?".
  • Тим часом Вселенський Патріарх Варфоломій заперечив можливість надання екзархату Константинополя Українській православній церкві Московського патріархату.
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