​Папа Римський виступив проти заборони російської церкви в Україні

"нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю", - заявив Понтифік.

Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі з паломниками виступив проти заборони російської церкви в Україні, передає Vatican News.

Коментуючи ухвалення відповідного закону в Україні, Франциск зазначив, що відчуває "побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх".

"Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився. Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не слід чіпати", - сказав глава Католицької церкви.

Папа закликав також до молитви за припинення війн у світі.