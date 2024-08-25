Окупанти атакували дроном евакуаційне з цивільними в Донецькій області

Російські військові атакували безпілотником по автомобілю групи "Фенікс", коли вони евакуювали людей з Українська Донецької області.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Під час проведення евакуаційних заходів із м. Українськ Покровського району на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи "Фенікс", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що на момент атаки в автомобілі знаходились двоє рятувальників, поліцейський та 4 евакуйовані особи, в тому числі дитина 2016 року народження.
Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. Люди не постраждали.
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