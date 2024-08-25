Окупанти атакували дроном евакуаційне з цивільними в Донецькій області

На момент атаки в авто перебувала дитина і ще троє цивільних.

Російські військові атакували безпілотником по автомобілю групи "Фенікс", коли вони евакуювали людей з Українська Донецької області.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Під час проведення евакуаційних заходів із м. Українськ Покровського району на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи "Фенікс", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що на момент атаки в автомобілі знаходились двоє рятувальників, поліцейський та 4 евакуйовані особи, в тому числі дитина 2016 року народження.

Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. Люди не постраждали.

За інформацією Селидівської міськради, внаслідок російського артилерійського обстрілу міста Українськ на Донеччині загинув цивільний.