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Окупанти на Харківському напрямку використовують штурмові групи як "приманку"

Окупанти відправляють на "вірну смерть" військових, використовуючи їх, як приманку для українських дронів.

Окупанти на Харківському напрямку використовують штурмові групи як "приманку"
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

На Харківщині тактика щтурмів ворога залежить від місцевості. До прикладу, біля Глибокого та Липців окупанти використовують — посилають штурмові групи і відстежують, як українці наносять по них вогневе ураження.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, пише Укрінформ.

"У нас є як відкрита місцевість, так і міська забудова. І тактика у різних локаціях дещо відрізняється. Наприклад, на напрямку Глибоке-Липці противник подекуди застосовує таку тактику, яка, як на мене, є досить примітивною і разом з тим доволі таки ресурсозатратною. Тобто, вони висилають групи людей наперед, які здійснюють штурмові дії і водночас вони слугують такою собі приманкою", — зазначив він.

Завдяки "живим приманкам" ворог відстежує українську систему вогню, щоб потім, відповідно, по ній відпрацювати.

За його словами, такі штурми можуть поновлюватися по кілька разів упродовж бою, тобто, "окупант не шкодує людей".

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