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Сили оборони: на агрегатному заводі у Вовчанську заблоковані росіяни

Спочатку там було близько 40 військовослужбовців.

Сили оборони: на агрегатному заводі у Вовчанську заблоковані росіяни
Фото: ISW

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області вже кілька місяців заблокованими залишаються російські військові.

Про це в ефірі телемарафону повідомляє речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, пише РБК-Україна.

За словами Саранцева, на агрегатному заводі вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, але вони заблоковані українськими військами.

"Для виконання завдань логістики вони використовують безпілотники. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі", — каже речник.

Речник додає, що спочатку там було близько 40 військовослужбовців.

"Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", — зазначив Саранцев.

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