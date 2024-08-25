Китай виступає проти санкцій США щодо компаній, які допомагають РФ у війні проти України

Китай, який намагається зберігати нейтральну позицію в конфлікті в Україні, посилив закупівлі російської нафти.

Пекін виступив проти санкцій США щодо китайських компаній, які ймовірно причетні до допомоги Росії у війні проти України і пообіцяв вжити необхідних заходів для захисту прав та інтересів бізнесу країни.

Про це пише Financial Post.

У п'ятницю США оголосили про введення масштабних санкцій проти сотень компаній у Росії, Європі, Азії та на Близькому Сході. Ці компанії звинувачують у підтримці військових дій Росії та допомозі в обході санкцій. Американський Держдепартамент висловив стурбованість через "масштаби експорту товарів подвійного призначення" з Китаю до Росії.

Міністерство торгівлі Китаю у своїй заяві рішуче виступило проти внесення США кількох китайських компаній до свого експортного списку. Цей крок забороняє таким компаніям торгувати з фірмами США без отримання спеціальної ліцензії, яку майже неможливо отримати.

У міністерстві заявили, що дії США є «типовими односторонніми санкціями», оскільки вони порушують порядок і правила глобальної торгівлі, а також вплинуть на стабільність глобальних промислових ланцюгів і поставок.

"Китай закликає США негайно припинити свою неправильну практику та вживе необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", — йдеться в повідомленні.

Санкції США стали черговим кроком у серії обмежень, накладених на російські компанії та їхніх партнерів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Попри санкції, Росія продовжує підтримувати економіку завдяки продажу нафти і газу.

За даними Держдепартаменту США, деякі китайські компанії постачали російським компаніям верстати та комплектуючі.

Китай, який намагається зберігати нейтральну позицію в конфлікті в Україні, поділяє з РФ ворожі настрої щодо США та ЄС.