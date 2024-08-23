Шмигаль: Україна продовжила "транспортний безвіз" із ЄС до кінця червня 2025 року

Україна продовжила "транспортний безвіз" із Євросоюзом до кінця червня 2025 року.
Про це на засіданні уряду 23 серпня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Затверджуємо документ, який створює правові підстави, аби угода про «транспортний безвіз» із Європейським Союзом продовжувала діяти. «Транспортний безвіз» — це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари у Європу без спеціальних дозволів", - сказав Шмигаль.
Він додав, що уряд працює наразі над тим, аби зробити угоду безтерміновою.
- Напередодні Україна і Норвегія теж домовилися про продовження «транспортного безвізу» до 30 червня 2025 року.
- Наразі українським перевізникам доступний «транспортний безвіз» з 37 країнами, зокрема, із ЄС.
- З 11 липня безвіз України із ЄС запрацював за новими правилами.