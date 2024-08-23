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Шмигаль: Україна продовжила "транспортний безвіз" із ЄС до кінця червня 2025 року

Уряд працює наразі над тим, аби зробити угоду безтерміновою.

Шмигаль: Україна продовжила "транспортний безвіз" із ЄС до кінця червня 2025 року
Денис Шмигаль
Фото: Макс Требухов

Україна продовжила "транспортний безвіз" із Євросоюзом до кінця червня 2025 року.

Про це на засіданні уряду 23 серпня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Затверджуємо документ, який створює правові підстави, аби угода про «транспортний безвіз» із Європейським Союзом продовжувала діяти. «Транспортний безвіз» — це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари у Європу без спеціальних дозволів", - сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд працює наразі над тим, аби зробити угоду безтерміновою.

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