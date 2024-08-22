Податковий комітет Верховної Ради "збиватиме" запропоновані урядом зміни щодо програми кешбеку. Уряд не консультувався з парламентом стосовно цієї ініціативи. Про це в коментарі журналістам сказав перший заступник голови податкового комітету, народний депутат Ярослав Железняк.
Урядова ініціатива надавати українцям кешбек за купівлю товарів, зроблених в Україні, потребує погодження Верховної Ради. Гроші на це має надавати фонд підтримки підприємців, хоча отримувати їх будуть не бізнесмени, а фізичні-особи.
Це може бути порушенням бюджетного законодавства. Окрім того, отримання кешбеку до 3000 грн підпадає під оподаткування податком на прибуток і військовий збір. Це 19,5%.
"Якраз законопроєкт, який уряд подав у наш комітет, і він досі там, говорить про те, щоб зробити податкову пільгу, тобто виключення для цих грошей. Інакше людина, яка отримає цей кешбек, не тільки продасть свої банківські дані в податкову, що я б не радив робити, але й буде змушена заплатити з цих грошей податок", – сказав він.
Железняк звернув увагу, що отримані від кешбеку кошти неможливо буде зняти, а лише використати на купівлю товарів і деяких послуг.
"Це просто з нашої кишені, і трошки з кишені міжнародників, роздадуть три мільярди, паралельно залізши ще в банківську таємницю податкових рахунків", – сказав нардеп.
Загалом він назвав цю ініціативу "тупою і популістичною".
- Ідею кешбеку за купівлю українських товарів першим висловив президент. У лютому Володимир Зеленський повідомив, що за купівлю визначених типів, зроблених в Україні товарів та послуг, громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну карту.
- 20 серпня Кабмін ухвалив постанову щодо програми 10-відсоткового кешбеку. Очікувалося, що програма запрацює вже наступного місяця. Ідея полягає в тому, щоб кожен громадянин, який підключить кешбек через Дію і створить там спеціальну картку, отримуватиме кешбек за купівлю товарів українських виробників. На місяць сума не може перевищувати 3000 грн. Використати кошти можна буде на низку послуг, зокрема, на похід до кінотеатру.