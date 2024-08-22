Податковий комітет Верховної Ради "збиватиме" запропоновані урядом зміни щодо програми кешбеку. Уряд не консультувався з парламентом стосовно цієї ініціативи. Про це в коментарі журналістам сказав перший заступник голови податкового комітету, народний депутат Ярослав Железняк.

Урядова ініціатива надавати українцям кешбек за купівлю товарів, зроблених в Україні, потребує погодження Верховної Ради. Гроші на це має надавати фонд підтримки підприємців, хоча отримувати їх будуть не бізнесмени, а фізичні-особи.

Це може бути порушенням бюджетного законодавства. Окрім того, отримання кешбеку до 3000 грн підпадає під оподаткування податком на прибуток і військовий збір. Це 19,5%.

"Якраз законопроєкт, який уряд подав у наш комітет, і він досі там, говорить про те, щоб зробити податкову пільгу, тобто виключення для цих грошей. Інакше людина, яка отримає цей кешбек, не тільки продасть свої банківські дані в податкову, що я б не радив робити, але й буде змушена заплатити з цих грошей податок", – сказав він.

Железняк звернув увагу, що отримані від кешбеку кошти неможливо буде зняти, а лише використати на купівлю товарів і деяких послуг.

"Це просто з нашої кишені, і трошки з кишені міжнародників, роздадуть три мільярди, паралельно залізши ще в банківську таємницю податкових рахунків", – сказав нардеп.

Загалом він назвав цю ініціативу "тупою і популістичною".