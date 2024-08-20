"Національний кешбек": уряд ухвалив постанову про компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів

До програми можна буде приєднатися через "Дію". Повноцінно послуга запрацює у вересні.

Українські виробники та продавці зможуть подати через портал "Дія" заявку на участь у програмі "Національний кешбек". Повноцінно ця послуга запрацює вже у вересні цього року.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Мінекономіки за ініціативою президента працює над програмою Нацкешбеку. Так українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів українського виробництва. До програми громадяни зможуть під’єднатися через "Дію". Також у застосунку в кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги", - написав він.

За ці гроші можна буде оплатити комунальні послуги, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також їх можна витратити на транспорт, мобільний звʼязок, спорт, кіно і оплатити медичні послуги.

Українські виробники та продавці зможуть подати через "Дію" заявку на участь у програмі та зареєструвати перелік товарів. Повноцінно послуга запрацює у вересні.

"Це буде так само просто, як податися на «ковідну тисячу» чи виплату для ВПО. Без зайвих візитів у держустанови та банки", - зазначив Федоров.

Що відомо про програму Національного кешбеку