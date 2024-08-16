Держмитслужба запровадила автоматизовану систему на всіх автомобільних пунктах пропуску

Державна митна служба заявила, що завершила впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення у всіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні.

За інформацією ДМС, це один з етапів цифрової реформи митниці, що дозволить оптимізувати процеси, спростити процедури, зекономити час і зменшити витрати для бізнесу. Нова система забезпечує прискорення перетин кордону для громадян.

Держмитслужба повідомила, що будуть і інші зміни.

"Попереду заплановане введення додаткових складових, спроектованих з урахуванням необхідності подальшої європейської інтеграції. Ці нововведення базуються на підходах та процесах, що діють у країнах ЄС, і дозволять ще більше покращити взаємодію з європейськими митними системами", - пояснили в ДМС.