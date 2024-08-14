​Рахункова палата встановила причину проблем із закупівлями дронів для моніторингу кордону з Польщею

За півтора роки не вдалося провести жодної закупівлі, навіть незважаючи на наявність 7 млн євро, наданих міжнародними партнерами.

Рахункова палата встановила причину проблем із закупівлею безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу для українсько-польського кордону.

Про це повідомила пресслужба РП.

Зазначається, що проєкт зіштовхнувся з серйозною проблемою - за півтора роки не вдалося провести жодної закупівлі, навіть незважаючи на наявність 7 млн євро, наданих міжнародними партнерами.

Аби встановити причину цієї проблеми Рахункова палата здійснила фокус-аудит.

"Це - новий більш оперативний, вид контрольного заходу, що дозволяє швидко виявляти проблеми та застосовувати превентивні заходи. До прикладу, цей аудит від початку до завершення тривав три місяці", - зазначила голова відомства Ольга Піщанська.

Вона пояснила, що після перевірки було виявлено, що однією з головних причин "гальмування" проєкту є неповною мірою врегульовано механізм реалізації державних інвестиційних проєктів за рахунок кредитів на умовах пов'язаної допомоги. У тому числі - щодо проведення публічних закупівель на умовах, визначених міжнародними договорами України (відповідно, ця проблема може стосуватися й інших аналогічних проєктів).

Щоб цей проєкт запрацював, РП надала низку рекомендацій:

Міністерству фінансів - узгодити положення договору про імплементацію з положеннями Кредитного договору (виконано у порядку оперативного реагування під час здійснення аудиту);

Міністерству внутрішніх справ України - забезпечити подальший контроль за процесом управління проєктом та ефективністю виконання відповідної бюджетної програми;

Адміністрації Держприкордонслужби - невідкладно провести ґрунтовний аналіз реальної потреби в придбанні безпілотних авіаційних систем і засобів моніторингу державного кордону за рахунок кредитних коштів - у разі наявності обґрунтованої потреби в придбанні зазначених технічних засобів, здійснити комплекс заходів з метою оперативного проведення процедури закупівлі, укладання контракту та отримання відповідних систем і засобів замовником проєкту.

"І хоча відповідний Звіт та Рішення були затверджені лише сьогодні, вже зараз можемо відзначити позитивні зрушення: проведено тендер на закупівлю засобів моніторингу державного кордону, а уряд активно працює над удосконаленням законодавчої бази, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Отже вітаю колег з першим фокус-аудитом в історії Рахункової палати і дякую об’єктам контролю за реагування та співпрацю!", - зазначила Піщанська.

Нагадаємо, раніше РП встановила, що Мінстратегпром не витратив виділені кошти на виготовлення оборонної продукції.