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У середу українці будуть зі світлом

Укренерго закликало користуватись потужними електроприладами у денні години.

У середу українці будуть зі світлом
Вечірнє освітлення
Фото: Lb.ua

14 серпня відключень світла знову не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

"При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", - зауважили у компанії.

Також українці укотре закликали  споживати електроенергію ощадливо і за можливості користуватись потужними електроприладами у денні години – з 11:00 по 15:00.

  • В "Укренерго" вважають, що впродовж трьох місяців можна обійтися мінімальними відключеннями електрики.   
  • Нещодавно виконувач обов'язків голови правління компанії "Енергоатом" Петро Котін повідомив про намір до початку опалювального сезону провести ремонт на ще двох блоках атомних електростанцій.
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