У середу українці будуть зі світлом

14 серпня відключень світла знову не прогнозують.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
"При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", - зауважили у компанії.
Також українці укотре закликали споживати електроенергію ощадливо і за можливості користуватись потужними електроприладами у денні години – з 11:00 по 15:00.
- В "Укренерго" вважають, що впродовж трьох місяців можна обійтися мінімальними відключеннями електрики.
- Нещодавно виконувач обов'язків голови правління компанії "Енергоатом" Петро Котін повідомив про намір до початку опалювального сезону провести ремонт на ще двох блоках атомних електростанцій.