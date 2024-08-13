У середу українці будуть зі світлом

14 серпня відключень світла знову не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

"При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", - зауважили у компанії.

Також українці укотре закликали споживати електроенергію ощадливо і за можливості користуватись потужними електроприладами у денні години – з 11:00 по 15:00.