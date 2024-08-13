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За 7 місяців цього року Нафтогаз сплатив податків на суму понад 53 млрд грн

Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За 7 місяців цього року Нафтогаз сплатив податків на суму понад 53 млрд грн
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

За сім місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба компанії. 

Йдеться про суму в понад 53 млрд гривень. 

“Державі потрібна підтримка великого бізнесу, аби протистояти викликам війни. Підприємства Групи оперативно здійснюють податкові платежі в бюджети всіх рівнів. Лише у липні Нафтогаз сплатив у зведений бюджет України понад 6 млрд гривень”, – зауважив Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України». 

Зазначимо, у липні Олексій Чернишов повідомив, що Нафтогаз здійснив платежі за єврооблігаціями відповідно до умов реструктуризації.

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