Пожежа на Запорізькій АЕС: про що свідчить російська провокація

У неділю ввечері полум'я охопило одну градирню станції — це вежа охолодження води, яка надходить з ядерного блока. Над АЕС здіймався чорний густий дим. Градирня розташована за кілометр від найближчого блока АЕС. Тому загрози ядерній безпеці не було. У понеділок зранку вогонь загас.

Фото: facebook/Енергоатом Пожежа на ЗАЕС

Що саме сталося на ЗАЕС

У неділю ввечері в мережі почали публікувати фотографії та відео пожежі на Запорізькій АЕС, яку ще на початку повномасштабного вторгнення захопили росіяни. Над станцією здіймався високий стовп чорного диму. Курилося з вежі-градирні, а біля її підніжжя виднівся сильний вогонь. Факт пожежі першою офіційно підтвердила Нікопольська районна військова адміністрація: мовляв, отримали неофіційну інформацію, що росіяни могли підпалити у градирні велику кількість автомобільних шин.

«Можливо, це провокація або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації», — зазначив голова РВА Євген Євтушенко.

Обласна влада миттю відзвітувала: радіаційного забруднення внаслідок пожежі немає. І ще раз закликала не панікувати, адже саме цього прагнуть росіяни. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили: пости Укргідрометцентру поблизу атомної станції працюють в оперативному режимі й відстежують рівень радіаційного фону.

Згодом і президент підтвердив пожежу на ЗАЕС. Володимир Зеленський зауважив: з перших днів Росія використовує станцію для шантажу, наражаючи на ризик мільйони людей.

«Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки», — заявив президент.

Фото: ОПУ Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві

Міжнародна агенція ядерної енергетики (МАГАТЕ) оприлюднила офіційну заяву про ситуацію на Запорізький АЕС. Спочатку констатувала очевидне: експерти організації зафіксували над станцією клуби чорного диму. Додали, що здіймалися вони з північної частини території АЕС, також звідти лунали вибухи. А далі працівники МАГАТЕ переповіли версію подій, яку почули від окупаційної російської адміністрації станції. Буцімто безпілотники атакували ЗАЕС. Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі закликав припинити «нерозсудливі атаки».

Організація повідомила: зробили незалежні заміри радіаційного фону на ЗАЕС і не виявили порушень. Фахівці МАГАТЕ постійно перебувають на окупованій росіянами станції. Але ефективність їхньої роботи викликає дедалі більше запитань. Скажімо, місія не отримала доступу до градирні, де сталася пожежа.

«Інспектори справді постійно на станції, але не мають допуску до більшості об'єктів. Їх не допускають російські терористи, оскільки в багатьох приміщеннях є зброя, вибухівка. Крім того, місія не може спостерігати з різних місць, хто реально обстрілює станцію. Росіяни постійно дезінформують інспекторів і кажуть, нібито це Україна дронами розбомбила якийсь об'єкт. Усе для того, щоб МАГАТЕ повторювала це вже на весь світ», — пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: EPA/UPG Окупанти на території Запорізької АЕС, Енергодар.

До ранку понеділка пожежа у градирні Запорізької АЕС загасла. У Міністерстві енергетики України повідомили: інцидент стався близько 20 години в неділю. Вогонь пошкодив вежу охолодження й інше технологічне обладнання.

«Порушень меж й умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано», — додали у відомстві.

Україна розглядає дві головні версії подій, їх оприлюднив Енергоатом: або росіяни спеціально підпалили градирню, або ж загорілося через їхню злочинну недбалість. Коли Запорізька атомна станція перебувала під контролем України, подібних інцидентів ніколи не траплялося.

Чи є загроза ядерній безпеці

Градирня № 1, де в неділю ввечері спалахнула пожежа, розташована за кілометр від найближчого ядерного блока, повідомили в Енергоатомі. Тому пожежа не могла завдати шкоди саме ядерним об'єктам. Водночас достеменно невідомо, що саме горіло у градирні. Жодного вибухонебезпечного обладнання там не мало б бути.

«Рашисти використовують приміщення й споруди АЕС як військові склади — для техніки, зброї, вибухівки та військової амуніції. У машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовують як приміщення для складування й приховування військового обладнання й амуніції, через що значно зростають ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС», — повідомили в Енергоатомі.

Там зазначили, що через окупацію та непрофесійність російської адміністрації станції системи й елементи АЕС деградують. І нові пожежі можуть мати значно гірші наслідки.

Фото: скриншот відео Пожежа на ЗАЕС

Місія МАГАТЕ повідомила: градирні ЗАЕС розташовані неподалік ставка-охолоджувача, тобто фактично поза межами самої станції. Пошкодження веж не впливає на роботу АЕС, хоча його рівень оцінити поки що неможливо.

«Усі шість блоків ЗАЕС з 22 жовтня у стані холодного зупинення. Це найбезпечніший стан. Градирня за кілометр-півтора від найближчого атомного блока — № 6. Пожежа вже вщухла, ситуація стабільна, наскільки це можливо в умовах окупації», — зазначив Володимир Омельченко.

Головна функція градирні — охолодити воду, яка надходить з ядерного реактора. Качають її за допомогою потужних насосів. Вода потрапляє на розподільний пристрій — це система труб зі спеціальними розприскувальними соплами. Далі відбувається ще кілька циклів охолодження, зокрема і за допомогою потоків повітря. Після градирні воду перекачують у спеціальний басейн. Відтак її знову можна використати, аби охолодити ядерні блоки.

Найбільші градирні працюють на Рівненській АЕС, повідомляв Енергоатом. Там їх аж шість, вони здатні охолодити до 100 тис. кубів води за годину. Найдужче навантаження на градирні саме влітку, особливо у спеку. Однак вежі-охолоджувачі не обов'язковий елемент роботи атомних станцій. Скажімо, на Хмельницькій АЕС градирень узагалі немає.

«Нові драматичні кадри диму, що валить з градирні, майже напевно є російським підпалом і виглядають жалюгідно. Допоки російські збройні сили думають, що можуть уникнути покарання за такі дії, вони робитимуть це. МАГАТЕ не повинно просто випустити ще одне загальне попередження і для України, і для Росії — існує лише одна загроза ядерній безпеці в Україні, і це російські збройні сили», — переконаний старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace в Україні Шон Берні.

Фото: Український кризовий медіацентр Greenpeace в Україні Шон Берні Старший спеціаліст з ядерних питаньв Україні Шон Берні

В організації нагадали, що по всій території України незалежні фахівці встановили десятки датчиків і станцій, які аналізують склад повітря. Замірюють також і показники радіаційного фону. Перевірити їх можна тут.

Для чого росіяни вчиняють провокації

Захоплення росіянами Запорізької АЕС стало першим прикладом ядерного тероризму в новітній історії. До Кремля жоден терорист не наважувався напасти на цивільний ядерний об'єкт.

ЗАЕС стала елементом постійного тиску й шантажу на Україну та загалом цивілізований світ. Українська влада й міжнародні організації вже неодноразово надавали докази того, що Росія перетворила атомну станцію на військову базу.

Однак представники Кремля досі входять до керівного складу, скажімо, Міжнародної агенції ядерної енергетики. Заступником голови МАГАТЕ є росіянин Михайло Чудаков, який також очолює департамент ядерної енергії цієї організації. А компанія «Росатом» досі не потрапила під міжнародні санкції. Хоча її працівники входять до окупаційної адміністрації ЗАЕС. Та й загалом ця компанія не просто енергетична — вона виготовляє та постачає зброю та деталі для російської оборонки.

Фото: тг-канал Рогозіна Рогозін під час візиту на ЗАЕС в Енергодарі, 11 серпня 2024 року.

«Дивовижно пожежа збіглася з перебування на майданчику ЗАЕС Дмитра Рогозіна (російський пропагандист, ексголова Роскосмосу. — Ред.). Я впевнена, що це провокація Росії. 9 серпня вони написали, що знайшли уламки нібито українського безпілотника. Щоб створити пропагандистську картинку та зібрати чергове засідання на міжнародних майданчиках, ініціювали цю пожежу. Те, що там такий був інтенсивний вогонь, — на мою думку, це підпал», — упевнена експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Інцидент на Запорізькій АЕС стався на тлі стрімкого просування українських сил у Курській області Росії. Кремль оголосив так звану контртерористичну операцію відразу у трьох своїх регіонах. Українські військові, ймовірно, взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» — ключову для транзиту блакитного палива до ЄС.

Російська пропаганда натомість запустила дезінформаційну кампанію: мовляв, ціллю українських сил є Курська АЕС. Ця атомна станція розташована в Курчатові. Вона малопотужна та одна з найстаріших у Росії.

«Є Женевська конвенція, яка прямо забороняє дії на території атомних об'єктів. Тобто виходить, що лише воєнні злочинці можуть робити таке. Що росіяни роблять постійно й регулярно. Тобто окуповують Запорізьку АЕС, були відповідні епізоди на Чорнобильській станції. Це не привід робити нам те саме. Чи анонсувати такі дії, навіть якщо вони звучать не від влади, а від лідерів суспільної думки. Не треба анонсувати злочин, до якого ми не готуємося», — наголосив експерт військового порталу Defense Express Іван Киричевський.

Фото: скрин ТСН Іван Киричевський

Нічого нового в діях росіян немає. Подібну тактику вони вже застосовували під час потужних невдач на фронті. Скажімо, під час визволення українською армією Херсона чи розгрому російських військ на Харківщині. Тоді Кремль також підвищував ставки та влаштовував провокації на Запорізькій АЕС: підривав безпілотники біля станції та звинувачував у цьому українську армію; або лякав повним запуском ядерних блоків, що може спричинити катастрофу (адже достеменно невідомо, у якому стані техніка тепер).