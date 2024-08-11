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Росіяни влаштували пожежу на ЗАЕС

Володимир Зеленський повідомив, що наразі показники щодо радіації в нормі.

Росіяни влаштували пожежу на ЗАЕС
Пожежа на ЗАЕС
Фото: скриншот відео

Росіяни влаштували пожежу на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомив керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, за неофіційною інформацією ворог підпалив у градирні АЕС велику кількість автомобільних шин.

"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації", - зазначив Євтушенко.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що наразі показники щодо радіації в нормі. 

За його словами, Україна чекає "реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ". 

  • Нещодавно МАГАТЕ повідомило, що рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції продовжує знижуватися через спеку. Незабаром викачування води з водойми може стати проблематичним.
  • Біля ЗАЕС також знищена станція радіаційного моніторингу, що впливає на здатність відстежувати рівень радіації за сценарію надзвичайної ситуації.
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