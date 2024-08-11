Володимир Зеленський повідомив, що наразі показники щодо радіації в нормі.

Росіяни влаштували пожежу на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомив керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, за неофіційною інформацією ворог підпалив у градирні АЕС велику кількість автомобільних шин.

"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації", - зазначив Євтушенко.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що наразі показники щодо радіації в нормі.

За його словами, Україна чекає "реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ".