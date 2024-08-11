Росіяни влаштували пожежу на окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Як повідомив керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, за неофіційною інформацією ворог підпалив у градирні АЕС велику кількість автомобільних шин.
"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації", - зазначив Євтушенко.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що наразі показники щодо радіації в нормі.
За його словами, Україна чекає "реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ".
- Нещодавно МАГАТЕ повідомило, що рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції продовжує знижуватися через спеку. Незабаром викачування води з водойми може стати проблематичним.
- Біля ЗАЕС також знищена станція радіаційного моніторингу, що впливає на здатність відстежувати рівень радіації за сценарію надзвичайної ситуації.