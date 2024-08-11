"Багато, дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно", - вважає глава держави.

Пріоритетом України залишається максимальне посилення ППО, бойової авіації.

Про це у вечірньому 11 серпня відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Щоночі й щодня протягом цієї війни українці страждають від російських ударів. Багато, дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно. Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба", - наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що важливим елементом повітряного щита є бойова авіація, і що "на всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба від «шахедів» та ракет".

Зеленський повідомив, що тільки від початку літа 2024 року з території Курської області РФ по українській Сумщині окупанти завдали майже дві тисячі ударів з артилерії, мінометів, також були дрони.