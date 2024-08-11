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Ще троє людей поранені через російський обстріл Антонівки біля Херсона

Потерпілі у момент ворожої атаки перебували у приміщенні.

Ще троє людей поранені через російський обстріл Антонівки біля Херсона
Наслідки обстрілів Антонівки біля Херсона, фото ілюстративне
Фото: Роман Мрочко

11 серпня ще троє жителів Антонівки Херсонської області потрапили до лікарні.

Як повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, 68-річний чоловік - у тяжкому стані.

"У 41-річного чоловіка та 54-річної жінки вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія", - додав Мрочко.

За інформацією керівника МВА, під ворожий обстріл люди потрапили близько 18.30. У цей момент вони перебували у будинку.

  • Нині близько 14:00 окупанти вкотре атакували Антонівку, використовуючи безпілотник. Загинула 93-річна жінка, ще троє місцевих отримали травми і потрапили до лікарні.
  • Також унаслідок російської агресії отримала мінно-вибухову травму ще одна жителька Антонівки.
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