Ще троє людей поранені через російський обстріл Антонівки біля Херсона

11 серпня ще троє жителів Антонівки Херсонської області потрапили до лікарні.
Як повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, 68-річний чоловік - у тяжкому стані.
"У 41-річного чоловіка та 54-річної жінки вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія", - додав Мрочко.
За інформацією керівника МВА, під ворожий обстріл люди потрапили близько 18.30. У цей момент вони перебували у будинку.
- Нині близько 14:00 окупанти вкотре атакували Антонівку, використовуючи безпілотник. Загинула 93-річна жінка, ще троє місцевих отримали травми і потрапили до лікарні.
- Також унаслідок російської агресії отримала мінно-вибухову травму ще одна жителька Антонівки.